L’élu du Jura bernois aura le rôle d’arbitre

La liste des candidats briguant l’un des sept sièges du Gouvernement bernois est connue depuis lundi. Pas moins de seize prétendants se sont lancés dans la course, dont quatre sortants. Le 25 mars, il appartiendra une nouvelle fois à l’élu du Jura bernois d’arbitrer, au niveau cantonal, le combat sans merci que se livrent la gauche et la droite. Pierre Alain Schnegg, Christophe Gagnebin et Maurane Riesen se lancent dans la course. Enjeux et analyse dans Le Quotidien Jurassien de mardi.