L’embellie économique devrait se poursuivre durant le 1er semestre 2018

L’enquête conjoncturelle 2017 de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura vient confirmer l’amélioration du climat des affaires pour l’économie jurassienne. La situation s’est particulièrement rétablie dans l’industrie, où moins de 20% des entreprises sondées font encore état d’une évolution défavorable de la marche de leurs affaires, contre plus du double l’an dernier. L’emploi et les salaires stagnent encore. L’embellie devrait perdurer au moins durant le premier semestre 2018. Le détail dans notre édition de vendredi.