L’histoire de «Kiki», le lapin pas crétin

Drôle de phénomène ce Kiki! Âgé de deux ans, cet attachant lapin se comporte comme un petit chien, fidèle à son maître. Pas peureux et encore moins teigneux, ce bélier français accompagne en effet les moindres faits et gestes de Maurice Grossert. Obéissant, propre et enthousiaste, notre ami Kiki, qui réagit dès qu’on l’appelle, mène cette petite vie pépère à Crémines. Cette singulière sagesse – qui n’étonne finalement que très peu les experts cunicoles – pourrait lui valoir la grâce de la part de son propriétaire. À lire dans Le Quotidien Jurassien de samedi.