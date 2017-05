L’HJB SA met la dernière compresse

La campagne en vue du vote de Moutier s’est considérablement durcie hier. Le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura bernois (HJB SA) a en effet mis une dernière grosse compresse via un tous- ménages et une conférence de presse, notamment. Selon les administrateurs, «un transfert de Moutier constituerait un obstacle monumental pour l’avenir du site prévôtois.» Du côté jurassien, on reste serein même si les agissements de l’HJB étonnent. Développement dans notre édition de mercredi.