L’industrie guette un répit à Bâle

Plus de 750 acteurs de l’industrie exposent à Bâle jusqu’à vendredi à l’occasion du salon international Prodex et Swisstech. Une dizaine de sociétés de la région régatent avec les fleurons du secteur. La branche lorgne une embellie, attendue depuis de long mois. Certains l’entrevoient. D’autres en sont loin et jouent même leur peau. Reportage dans notre édition de mercredi.