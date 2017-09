La 2e Brigade d'infanterie n'est plus

La cérémonie marquant la dissolution de la 2e brigade d’infanterie a eu lieu hier au sommet du Chasseral en présence de hautes autorités civiles et militaires. La plupart des hommes et des femmes composant cette brigade seront réaffectés à la nouvelle division territoriale 1, début janvier. Reportage, en texte et en images, à découvrir aujourd'hui.