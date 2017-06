La chapelle Sainte-Croix fait peau neuve

Monument historique de 572 ans d’âge et haut-lieu du pèlerinage, la chapelle Sainte-Croix de Fontenais se refait une jeunesse. Fermé au public depuis les années 1960, le sanctuaire pourrait rouvrir ses portes d’ici quelques mois et accueillir des concerts et manifestations culturelles. Les travaux de rénovation vont bon train, tout comme la recherche de fonds, qui se poursuit. La suite dans Le Quotidien Jurassien de vendredi.