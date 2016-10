La clef du succès: "Créer une véritable ambiance populaire"

«La moitié des visiteurs viennent pour l’ambiance et n’achètent rien», assurent Jacques-André Roth et Gérard Ossola, patrons de la Foire du Jura qui ouvrira demain les portes de sa 50e édition à Delémont. Jacques-André Roth a pris les rênes du Comptoir delémontain lors de sa 30e édition, après avoir précédemment œuvré à toutes les étapes de l’organisation. Gérard Ossola est président du Comptoir delémontain depuis quatre ans: il s’y rend depuis toujours et y participe depuis vingt ans avec son magasin d’électroménager. Rencontre.