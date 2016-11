La colère du peuple

L’épicentre se situe à Washington mais le séisme est mondial. Ce qui semblait inconcevable s’est produit: l’homme d’affaires Donald Trump sera le 45e président des États-Unis. Une victoire historique après une campagne électorale historiquement lamentable...

Sans s’embarrasser de nuances, le mégalomane milliardaire a réussi à séduire l’Amérique. Son discours populiste a parlé au peuple. Il bat ainsi non seulement ses adversaires démocrates mais également les caciques du Parti républicain qui ne voulaient pas de ce sulfureux trublion.

Le triomphe de Trump est l’expression de la colère des classes populaires. L’impact de leur désespoir sur le scrutin a été largement sous-estimé. Fâchés contre les élites du pays et ses politiciens, les Américains ont sanctionné la femme qui incarnait l’establishment: l’impopulaire Hillary Clinton. Les harangues de Trump parlaient à ces Blancs de condition modeste, ces cols-bleus inquiets pour leur avenir dans une Amérique qui se désindustrialise, perd ses repères et sa confiance en l’avenir. Des citoyens frustrés, remplis de rancœur contre ceux qui gouvernent le pays en alternance qu’ils soient démocrates ou républicains. Cavalier solitaire, Trump présentait un profil différent, providentiel pour ceux qui ne votaient plus et qui ont fait la différence mardi dans le secret de l’isoloir.

Hillary Clinton a été lourdement handicapée par la récente action du FBI. Sa cote de confiance a subitement baissé jusqu’à la faire trébucher sur le seuil de la Maison-Blanche hier aux aurores. Les zones d’ombre entourant l’intégrité de Madame Clinton ont été fatales à son ambition.

Ce vote est une réaction à la globalisation de l’économie mondiale, qui déstabilise la société américaine. Mais aussi, après avoir montré une réelle et belle ouverture d’esprit en élisant un président de couleur, un retour aux fondamentaux qui ont forgé la mentalité du pays. Trump a dit ce que la rue voulait entendre: l’Amérique d’abord! L’inquiétude des gens tourne autour de la prospérité, la sécurité et la liberté. Ce n’est pas les droits de l’homme ou le réchauffement climatique.

Donald Trump ne sera heureusement pas tout-puissant à Washington. Les institutions américaines, le Congrès et la Cour suprême, sont là pour encadrer l’action présidentielle. Le Parti républicain, qui contrôle les deux chambres du parlement, aura une grande responsabilité dans la conduite du pays ces prochaines années.

Cette élection rappelle, de manière éclatante et inquiétante, qu’aux états-Unis tout est possible: on peut même devenir président du pays sans la moindre expérience politique. Espérons – ses propos apaisants d’hier rassurent un peu – que l’imprévisible Donald Trump sache s’entourer de conseillers éclairés afin de se montrer digne de la fonction. Et que celui qui a divisé pour gagner réussisse, contre toute attente comme son élection, à rassembler le pays. Mais le constructeur de murs saura-t-il bâtir des ponts?

REMY CHETELAT