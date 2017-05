La consommation d'alcool au travail demeure un sujet tabou

Le sujet de l’alcool au travail a longtemps été escamoté. Le tabou met du temps à tomber mais la problématique ne peut plus être ignorée. La sécurité des employés et la responsabilité des entreprises sont en cause. Mais comment agir quand on croit détecter un problème d’alcool? Le point avec des spécialistes de l’addiction, en cette édition du vendredi 19 mai.