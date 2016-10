La croissance dans le canton du Jura

En 2014, le canton du Jura a connu la deuxième plus forte progression de son produit intérieur brut (PIB) en Suisse, en comparaison avec les autres cantons. Depuis 2010, la croissance de l’économie jurassienne est supérieure à la moyenne suisse: 3,4% en 2014 pour le Jura, contre 2% en moyenne suisse. Il faudra voir si ces bons chiffres se confirment à plus long terme et ce qu’ils révèlent dans le détail, analyse Claude-Henri Schaller, chef du Service de l’économie et de l’emploi.