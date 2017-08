La culture rayonne au Soleil

L’Espace culturel du Café du Soleil a dévoilé le programme de sa saison culturelle, dans la continuité des précédentes. Le théâtre et la chanson seront particulièrement représentés, avec, comme tête d’affiche, Klô Pelgag, jeune chanteuse québécoise. Entre tradition et nouveauté, artistes reconnus et découvertes, spectacle jeune public et soirée policière, la saison reflète la diversité des groupes de programmation. Le Quotidien Jurassien déroule l'affiche dans son édition du jour.