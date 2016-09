La décentralisation profite aux régions périphériques mais la compétition est rude

La décentralisation de services de l’administration fédérale, c’est possible et cela représente des emplois bienvenus dans les régions périphériques. Le débat qui s’est tenu hier à Delémont au Campus Strate J, avec la participation du conseiller fédéral Ueli Maurer, l’a mis en évidence. C’était à l’occasion de la «session jurassienne», une rencontre organisée par le canton et qui réunit chaque année les Jurassiens proches du pouvoir fédéral. Le point dans l'édition de ce mercredi 7 septembre.