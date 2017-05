La déchetterie en sérieux ballotage

Le crédit de 4 millions de francs pour la déchetterie régionale du SEOD (Syndicat des communes de la région de Delémont pour l’élimination des ordures et autres déchets) était soumis au souverain lors des votations de ce week-end. Sur ces huit communes, deux se sont prononcées pour – Delémont et Haute-Sorne – mais six ont voté contre: Courrendlin, Courroux, Courtételle, Develier, Movelier et Val Terbi. Un résultat surprenant pour un vote qui ne devait être qu’une formalité, les 4 millions étant intégralement financés par le SEOD. Développement dans Le Quotidien Jurassien de lundi.