La "Deuche" en vedette dans le Jura

La 24e rencontre mondiale des amis de la 2 CV se déroulera sur un terrain à cheval entre les communes de Courrendlin, Courroux et Val Terbi. Du 27 juillet au 1er août 2021, ce ne sont pas moins de 3000 véhicules, 7000 participants et environ 8000 visiteurs journaliers qui afflueront sur ce site. La candidature jurassienne, qui a été retenue au préalable par la Suisse, a été préférée à celles de Saint-Dizier, en France, et de Cuneo, en Italie.