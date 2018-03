La deuxième vie autogérée de La Cantine

La Cantine, espace autogéré de cultures et artisanat, a donné depuis deux ans une seconde vie à l’ancienne cantine Von Roll, devenue un lieu grouillant d’activités, entre ateliers, résidences d’artistes, brasserie associative et entretien du potager. Toutes les salles ont trouvé une utilisation, du studio d’enregistrement, à la friperie, en passant par l e souk, des salles polyvalentes, un mur de grimpe et un grand atelier collectif de création visuelle. Les cantiniers souffleront deux bougies samedi. Le programme dans notre édition de jeudi.