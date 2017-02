La diversité qui a participé au renouveau de l’horlogerie lui fait défaut aujourd’hui

Le Renouveau horloger, titre de l’ouvrage de Laurence Marti, décrypte les éléments qui ont relancé et conduit l’horlogerie au succès entre 1980 et 2015. «Ce retour a été rendu possible grâce à la diversité du tissu horloger», affirme l’historienne jurassienne, écornant en partie le mythe de l’ancêtre du Swatch Group promu sauveur de la branche. La poursuite de la concentration et de l’internationalisation est la principale menace qui pend au bout du nez de l’horlogerie. Entretien dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.