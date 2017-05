La Fête du Soleil éparpillée sur un mois

La Fête du Soleil a été conçue, cette année, sur un nouveau concept: un mois de concerts de styles très variés et si possible en plein air. Elle se déroulera sur quatre fins de semaine entre le 16 juin et le 8 juillet. Des groupes de blues, rock progressif, disco ou encore hip-hop se succéderont sur une scène extérieure. Différents ateliers seront aussi organisés. Une présentation en l'édition de ce samedi.