La fête sera belle, foi de vigneron

Le coeur historique de La Neuveville n’attend plus que de battre au rythme de la Fête du Vin. Les 8, 9 et 10 septembre, les nectars locaux seront célébrés dans la liesse, en couleurs et en musique dans la trentaine de stands disposés sur le site. Comme chaque année, les vignerons de la région seront à l’honneur tout au long du week-end. L’occasion de faire le point sur une année viticole 2017 qui a connu ses hauts et ses bas, météo oblige. Le Quotidien Jurassien mesure les degrés Oechsle d'avant-fête dans son édition du jour.