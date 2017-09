La fin d’une époque à la rue Industrielle

Elle paraît désormais bien loin l’époque où «la Tornos», en tant que principal employeur de la région, était synonyme de sécurité de l’emploi. Il y a exactement cinq ans, le géant prévôtois de la machine-outils supprimait près d’un tiers des postes et ouvrait la porte d’une nouvelle ère: celle de la flexibilité et de l’internationalisation de ses activités. Ce drastique changement de stratégie porte ses fruits selon Tornos, mais des doutes existent dans les ateliers et, d’une manière générale dans l’opinion publique. À lire dans Le Quotidien Jurassien de vendredi.