La Foire du Jura soufflera 50 bougies

Cinquantième édition oblige, la Foire du Jura ouvrira ses portes dans une semaine avec plus 300 exposants, record de participation depuis dix ans, et une 5e halle est en cours de construction pour notamment accueillir un mini-parc aventure pour les enfants. Ce sera aussi l’occasion de porter un regard rétrospectif sur la plus importante foire commerciale du canton qui, ses neuf premières années, se déroulait sous tente à la place de l’Étang, avant de déménager à la Halle des expositions. Autre innovation, les organisateurs ont décidé de convier le monde sportif associatif jurassien comme invité d’honneur 2016. Le programme dans notre édition de vendredi.