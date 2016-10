La fromagerie de la Suze voit la vie en vert

Porté par la société coopérative de fromagerie de la Combe du Bez, qui regroupe depuis 2013 les anciennes sociétés de fromagerie de Courtelary et de Corgémont-Sonceboz, le projet de construction d’une nouvelle fromagerie à Corgémont est désormais achevé. Exploitée par Harald Kämpf, la Fromagerie de la Suze, comme elle se nomme, est en activité depuis le 1er juin et remplace les deux anciennes fromageries de Courtelary et Corgémont. La population pourra découvrir ce week-end les nouvelles installations.