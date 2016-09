La gare tient son double ticket gagnant

«Avec la gare routière à l’ouest et le campus Strate J à l’est, nous sommes fiers de la carte de visite que nous offre la gare de Delémont», s’est réjoui le maire Damien Chappuis, avant-hier matin, lors de l’inauguration de la gare routière de la capitale. Cette cérémonie marquait le début des animations et des visites proposées au campus Strate J qui a accueilli plus de 2000 personnes. A lire dans l'édition de ce lundi.