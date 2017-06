La géothermie en attente de feux verts

Signe d’un certain flou sur le sujet, deux interpellations à propos du projet de géothermie profonde à Glovelier ont été déposées simultanément lors de la dernière session du Parlement jurassien. Signés par le PCSI et le PS, ces deux textes demandent au Gouvernement des éclaircissements sur la suite de la procédure et le temps qu’elle pourrait prendre. La crainte des partis serait de voir le débat démocratique court-circuité, en ne laissant pas le temps au processus d’initiative d’aller jusqu’à son terme, le vote populaire. Le point sur la question dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.