La Goule: une production locale et renouvelable

La centrale hydroélectrique de la Goule reste un site de production d’électricité important de la région. La production a atteint quelque 25 GWh en 2016, soit la consommation annuelle de 5500 ménages. Une année considérée comme moyenne à bonne. Sur un marché de plus en plus libéralisé et une concurrence européenne rude, la Société des Forces électriques de la Goule mise sur la production locale et renouvelable. La suite dans Le Quotidien Jurassien de lundi.