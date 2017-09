La Halle des charpentiers, au faîte de la technique

La Halle des charpentiers, inaugurée vendredi à Delémont, témoigne de l’intérêt croissant des jeunes de la région jurassienne pour une formation dans le domaine de la charpente et de la construction en bois en général. «C’est un merveilleux outil de travail qui donne une belle image de nos trois professions», se félicite Martin Gigon, président de l’Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes, et président des Commissions de construction des deux halles constituant l’École du bois. Les apprentis menuisiers et charpentiers réaliseront, vendredi après-midi et samedi devant les visiteurs, une toiture appelée à couvrir la terrasse de la nouvelle halle. Une conférence permettra aussi d’évoquer la meilleure manière de donner vie au bois. Le Quotidien Jurassien visite l'atelier dans son édition du jour.