La jeunesse mise sur la permaculture

Younes Gigon, étudiant au Lycée cantonal de Porrentruy, développe un projet de permaculture à Courtedoux. Des pots seront installés à travers la commune et des groupes de voisins s’occuperont de légumes et de fruits. À la Clé des Champs à Courgenay, on se tourne aussi vers la permaculture. Reportage.