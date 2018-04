La justice douche les espoirs des porteurs du projet de pisciculture à Courtételle

La Cour administrative du Tribunal cantonal a annulé l’arrêté octroyant un droit d’eau d’usage, délivrée par l’exécutif cantonal, dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle pisciculture sur la Sorne. Les cinq juges relèvent que ce projet nécessite une dérogation qu’il n’est pas possible d’accorder puisqu’il porte atteinte à la protection de la nature. Ils ont ainsi donné raison aux associations de protection de la nature qui avaient fait recours contre ce droit d’eau et précisent qu’une nouvelle procédure devrait impérativement être reprise dès le départ. Explications et réactions à découvrir aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.