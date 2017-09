La ligne Bienne-Bâle dans le bon wagon

Le Conseil fédéral a mis en consultation la liste des aménagements ferroviaires qu’il propose de réaliser d’ici 2035. Le doublement de la voie à Grellingue, permettant le cadencement à la demi-heure des trains entre Bienne et Bâle via Moutier et Delémont, a été retenu. Malgré cette bonne nouvelle, la Romandie est le parent pauvre des propositions fédérales. À lire dans notre édition de samedi.