La loi sur l’énergie au cœur des réflexions

L’association des maires des Franches-Montagnes s’est réunie jeudi soir dans les locaux d’Au P’tit Plus, à Saignelégier. La nouvelle loi cantonale sur l’énergie et son implication pour les communes s’est trouvée au centre des débats. Plusieurs intervenants ont expliqué et proposées différentes solutions pour aider les communes à mettre en œuvre cette loi. Précisions dans l'édition de ce samedi 3 septembre.