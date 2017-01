La maintenance serait plus chère que Forta

Le Jura roule pour la création du Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (Forta), soumise au vote le 12 février. Les raisons en sont multiples, mais voici la première: l’entretien de maintenance de la H18 vers Bâle coûterait plus cher que le versement cantonal à Forta. Explications avec le Ministre de l’Environnement David Eray et le chef du Service des infrastructures, Pascal Mertenat.