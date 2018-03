La Maison de l’enfance enfin inaugurée

Pour une fois, il y avait samedi bien plus de grands que de petits à la Maison de l’enfance de Delémont. Opérationnelle depuis l e lundi 8 janvier, son inauguration a donc été officiellement célébrée deux mois plus tard. Tout le monde pourra venir visiter la plus grande structure de Suisse dédiée à l’accueil des enfants durant la journée du samedi 28 avril.