La Municipalité fin prête à accueillir les 50 000 personnes promises

Comme à toutes les entames de septembre depuis, disons, des siècles, la Foire de Chaindon battra son plein dimanche 4 et surtout lundi 5 septembre. Entre tradition agricole et festive, cette manifestation phare de la région est, chose rare, organisée par la Municipalité de Reconvilier. Plusieurs nouveautés à signaler en 2016, parmi lesquelles le choix d’un nouveau tracé pour le cortège et une augmentation substantielle de la taxe de parking. À lire dans notre édition de vendredi.