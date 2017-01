La neige plus forte que le vent

Si le passage de la tempête Egon a causé quelques dégâts et coupures de courant dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sont surtout le verglas et la neige de vendredi qui ont été problématiques dans le canton du Jura et le Jura bernois, où de nombreux accidents de la circulation, parfois spectaculaires, ont été recensés. Le point dans notre édition de samedi.