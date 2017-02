La pauvreté est l’affaire de tous

Alors que plus de 500 000 personnes sont touchées par la pauvreté en Suisse et que 13% de la population risque d’y sombrer, la précarité reste souvent invisible dans notre pays. Pour Marie-Josée et Rémy Wirz de l’Association pour les démunis jurassiens (APLDJ), qui récupèrent depuis cinq ans les denrées alimentaires invendues afin de les distribuer aux plus défavorisés, elle est bien palpable. Rencontre.