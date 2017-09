La pensée de Ferdinand Hodler photographiée

«Cet ouvrage permet d’avoir une photographie de la pensée de Hodler et de son savoir. Il a débuté sa réflexion dès le début de sa formation artistique», explique Niklaus Manuel Güdel, co-auteur, avec Diana Blome, des «Écrits esthétiques de Ferdinand Hodler». Cet épais ouvrage s’inscrit dans la collection «Hodleriana», lancée par les Archives Jura Brüschweiler, dont le siège est à Genève et les bureaux à Delémont. Les deux auteurs présenteront leurs recherches jeudi, à 20 h, à l’auditorium de la FARB, à Delémont, et il sera possible d’entendre des extraits de textes de Hodler lu par David Schmalz. Le Quotidien Jurassien vous fait voir le tableau aujourd'hui.