La Poste devra continuer la distribution de courrier à Envelier

Suite à une décision de PostCom, La Poste devra continuer à distribuer le courrier aux habitants d’Envelier et à certaines habitations peu éloignées. Dans le hameau, on crie victoire après une longue procédure d’opposition et de conciliation entreprise suite à certaines décisions du géant jaune qui diminuait peu à peu son service. Récit dans notre édition du jour de l'épique résistance d'un David du Val Terbi contre un Goliath fédéral.