La reprise se confirme, mais les petites entreprises peinent à investir

Constatés en deuxième partie de l’année 2017, les effets de reprise se confirment et se propagent à l’ensemble des acteurs industriels de la région. C’est ce qui ressort du baromètre de la Chambre d’économique publique du Jura bernois (CEP) pour le deuxième trimestre 2018. Si la confiance est de retour dans les entreprises, les plus petites affichent des attentes plus mesurées en termes de performances financières, voire négatives quant à la capacité d’investissement. Un problème réel, sous-estimé par le monde politique, selon la CEP. Une analyse conjoncturelle subjective à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.