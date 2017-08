La ristourne des SID ravira les clients

Les clients des Services industriels de Delémont (SID) bénéficieront l’an prochain d’une déduction de 100 fr. sur leur factures et d’une nouvelle baisse du prix de l’électricité. Ce cadeau inattendu de la fée Sidonie est à mettre sur le compte des bons résultats des SID et de l’entreprise SACEN, grâce à une bonne maîtrise des coûts et à un environnement financier favorable. Ce remboursement d’un montant total de 1 millions de francs est en phase avec la stratégie de développement des énergies renouvelables sans bénéfice financier des SID. Le Quotidien Jurassien de ce jour s'ingénie à tenir ses lecteurs au courant.