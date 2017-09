La rue comme estrade

L’art a fleuri dans la vieille ville de Delémont, ce week-end, à l’occasion du 18e Festival international d’artistes de rue. Huit saltimbanques débarqués d’Italie, d’Espagne et de pays plus loin de l’autre côté d e l’Atlantique, comme les Etats-Unis, l’Argentine ou encore le Brésil, ont captivé un public venu nombreux assister à cette grande messe du rire. Denis Jolidon, plus connu sous le nom de Vijoli, est le crieur officiel du programme depuis 16 ans. Il nous parle des débuts du festival, de son évolution et des secrets des spectacles qui marchent. Interview dans notre édition de lundi.