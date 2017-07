La sérotine boréale en difficulté dans la région

De mi-juin à mi-juillet, une équipe de spécialistes et de bénévoles a prospecté une quinzaine de villages dans le Jura bernois et aux Franches-Montagnes, dans le but de recenser les sites de reproduction des Sérotines boréales. Organisée par les parcs du Doubs et Chasseral, l’étude confirme bel et bien la présence du chiroptère dans deux tiers des villages visités, mais sa population aurait fortement diminué ces vingt dernières années. Le Quotidien Jurassien fait connaissance aujourd'hui avec ce petit animal qui n'a de monstrueux que la réputation.