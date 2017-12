La Suisse italienne fait étape dans le Jura

Le canton du Jura, et plus particulièrement ses écoles secondaires, vivront bientôt à l’enseigne de la Suisse italienne. La Suisse italienne donc, et pas seulement le Tessin, même si celui-ci sera bien présent durant la semaine du 15 au 19 janvier 2018 dans le Jura. L’un des objectifs de cet échange culturel est de rappeler que l’italien n’est pas une langue étrangère mais bien une langue nationale. Explications dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.