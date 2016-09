La tannerie de Froidevaux fait peau neuve

La Fondation des fermes communautaires libres a publié la semaine dernière son projet d’aménagement et de rénovation de la bergerie de Froidevaux, lieu-dit de la commune de Soubey. Les travaux prévus portent sur l’assainissement et l’agrandissement de la ferme, afin qu’elle reprenne son aspect initial et que ses exploitants puissent notamment valoriser les peaux tannées sur place.