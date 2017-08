La tour géodésique a rouvert au public

Deuxième point le plus haut du district de Porrentruy, la tour de la Faux d’Enson, à Roche-d’Or, offre une vue à 360 degrés sur l’Ajoie, les Alpes et la France voisine. Construite il y a 115 ans, elle a d’abord servi aux relevés topographiques de la Confédération, avant d’agrémenter le parcours des randonneurs du coin. Sur les hauteurs de Roche-d’Or, vénérable borne frontière, canyon local et chapelle familiale valent aussi le détour. Une balade à faire aujourd'hui en compagnie d'Eric Ankli.