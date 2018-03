L'agence fédérale pour la mobilité fait halte à Moutier

Movetia, l’agence fédérale pour la promotion des échanges et de la mobilité, est en plein développement. On pourra s’en rendre compte jeudi à Moutier dans le cadre du Salon de la formation. Echanges linguistiques dans le cadre scolaire, mobilité des étudiants dans la formation professionnelle et tertiaire sont concernés. La numérisation va apporter des solutions nouvelles tout en simplifiant la gestion du système. Le Quotidien Jurassien s'arrête sur ce sujet dans son édition du jour avec Olivier Tschopp, directeur de Movetia.