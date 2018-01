L'agglo baladée

À la grande surprise des autorités jurassiennes, la Confédération a annoncé hier ne pas retenir les projets de l’agglomération de la capitale jurassienne dans son troisième programme de financement. Une vingtaine de projets visant à améliorer le trafic et la mobilité dans et autour de la capitale étaient proposés côté jurassien. L’agglomération pourrait se voir priver de plusieurs millions de francs de subventions. Le canton et les autorités delémontaines réagissent vigoureusement et espèrent que la Confédération reverra sa position avant d’arrêter son message final pour les Chambres fédérales. Réactions.