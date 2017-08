L'Ajoie, ce circuit automobile

C’est à l’Ajoie que revient le triste palmarès du coin de Jura où les automobilistes ont été les plus rapides au mois de juillet. En localité comme en dehors ainsi que sur autoroute, c’est là que la police jurassienne a relevé les plus grosses infractions, dont un 132km/h dans le 80km/h entre Coeuve et Porrentruy, ou encore 86km/h à Charmoille. Le point.