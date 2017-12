L'AKDJ délivre ses deux premiers diplômes

L’AKDJ, académie de dj delémontaine, tient ses deux premiers diplômés depuis qu’elle a pris un second départ sous la forme d’une association. Avec leur titre, Kenny Crétin, d’Alle, et Yann Crevoisier, de Moutier, pourront prétendre au poste de dj résident dans les discothèques du pays. La réussite de ces as des platines fait la fierté de DJ Hakim, leur professeur, qui chapeaute une formation exigeante, sur laquelle plus d’un élève se sont cassés les dents. Le Quotidien Jurassien fait tourner les vinyles dans son édition du jour.