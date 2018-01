Lapins, pigeons et volailles jugés et admirés

Roucoulements, caquètements, cacardements et couinements ont envahi la Maison des Oeuvres de Lajoux samedi et dimanche. Plus de 300 petits animaux y ont été jugés lors de l’exposition avicole, cunicole et vente de la société ornithologique de Lajoux et environs. La présence de lapins se renforce d’année en année, pour le plaisir des organisateurs et des enfants.