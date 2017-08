L'Auberge du Peu-Péquignot détruite par les flammes

L’auberge du Peu-Péquignot, en face de l'établissement anciennement tenu par Antoine Flück, a été ravagée samedi soir par un incendie dont les causes sont encore inconnues. Un dispositif de secours conséquent a été dépêché sur les lieux avec 65 pompiers et une quinzaine de véhicules d’intervention. Clients et employés ont dû être évacués. Deux personnes incommodées par la fumée ont été soignées sur place par le service ambulancier. Reportage à lire dans notre édition du jour.